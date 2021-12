L'allenatore rossoblù ha fatto la sua previsione per la lotta scudetto: "L'Inter è la squadra che mi ha impressionato di più, ma anche il Napoli ha una bella rosa. Mi piacerebbe che fossero loro a vincere". E sul momento del Bologna: "Se penso al punto di partenza posso dire che c'è stata una crescita. La squadra è ambiziosa come me, dobbiamo essere bravi ad alzare il livello"

Dopo tre sconfitte consecutive, il Bologna si appresta a concludere un girone d'andata comunque positivo nel derby emiliano sul campo del Sassuolo. Giro di boa che è anche l'occasione per tirare un primo bilancio sui valori generali del campionato, con Sinisa Mihajlovic che in conferenza stampa ha espresso la sua personale opinione sulla lotta scudetto: "Se mi chiedete la squadra che mi ha impressionato di più vi dico l'Inter, è scontato. Ma anche il Napoli, nonostante i tanti infortuni, ha dimostrato di avere una bella rosa. Come avevo già detto, mi piacerebbe se fosse il Napoli a vincere lo scudetto ".

"La squadra è ambiziosa, dobbiamo alzare il nostro livello"

L'allenatore del Bologna ha parlato poi del momento della sua squadra: "Dopo tre sconfitte non si ha lo stesso umore di quando hai fatto tre vittorie, ma dobbiamo essere bravi a continuare sulla nostra strada. E' l'ultima partita del girone d'andata, poi faremo le nostre valutazioni. Se penso a dove siamo partiti e dove ci troviamo ora posso parlare di crescita, ad esempio siamo sempre stati davanti al Sassuolo che negli anni passati era per noi un obiettivo da raggiungere. In caso di vittoria domani torneremmo nella parte sinistra della classifica, per cui aspetterei la fine del girone per fare un bilancio. Sono sicuro che questa squadra sia ambiziosa come me, dobbiamo solo essere bravi ad alzare il nostro livello". E sulla formazione: "Qualcosa cambieremo, ma solo dove ho i cambi giusti. In attacco ci sarà un po' di turnover".