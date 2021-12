Tornano Inisigne e Theo, Lautaro dal 1': probabili

Tutte le ultime notizie direttamente dagli inviati di Sky Sport. Ancora assenti Immobile e Dybala. Allegri conferma il trio d'attacco di Bologna. Inter con i ritorni di Skriniar e Lautaro ma mancherà Barella. Buone nuove per Spalletti: Insigne e Mario Rui sono recuperati. Qualche cambio per Pioli che riflette anche su Giroud. Mourinho conferma tutti. Problemi per il Verona. Udinese-Salernitana a rischio causa covid PROBABILI FORMAZIONI - I 'CAMPETTI'

Ultimo turno d’andata e ultimo turno del 2021! La Serie A chiude con un bellissimo infrasettimanale! Tempo ce n’è poco, sia per festeggiare dopo una vittoria, sia per disperarsi dopo una sconfitta ma anche per decidere l’ultima fantaformazione dell’anno. Poche ore di pausa tra la 18ma e la 19ma: si torna subito in pista.

Le informazioni, in un infrasettimanale, sono fondamentali per non sbagliare. Tifosi e fantallenatori chiedono nuovamente aiuto alla squadra degli inviati di Sky Sport. Chi recupera? Chi resta sul divano? Chi conferma in blocco la formazione di qualche giorno fa? Tutte domande che troveranno risposta nel nostro consueto giro dai ritiri. Prima di tuffarci nelle varie notizie….se non ci dovessimo vedere…Buon Natale. A voi e famiglia!

UDINESE-SALERNITANA, ore 18:30 Udinese, un solo dubbio per Cioffi A Rischio Covid, Asl blocca partenza Salernitana per Udine Due partite, quattro punti. Questo il cammino dell’Udinese sotto la guida di Cioffi. L’ultimo impegno del 2021 pare sulla carta abbastanza agevole ma come abbiamo imparato in questi anni: l’infrasettimanale è sempre pieno di sorprese. La formazione che ha stravinto a Cagliari non verrà rivoluzionata: insomma, ultimo sforzo per tutti prima delle vacanze. Davanti sempre titolari Beto e Deulofeu; fasce presidiate da Molina e Udogie mentre in difesa si giocano una maglia Perez e Becao. Al momento pare davvero un 50/50 Salernitana, ok Bonazzoli. Delli Carri ancora titolare? In attesa di capire se la partita si giocherà dopo i casi di positività emersi nel gruppo squadra, la pesante sconfitta contro l’Inter ha lasciato pochissimi segnali confortanti su singoli o momenti della partita più che discreti. Colantuono là davanti però può tornare a contare su Bonazzoli mentre Veseli è ancora monitorato. Non dovesse farcela, spazio ancora a Delli Carri dal primo minuto. A centrocampo rischia Kastanos mentre la punta di riferimento potrebbe essere Djuric. Fiorillo verso la conferma in porta

GENOA-ATALANTA, ore 20:45 Genoa, Ekuban in pole. Melegoni a sinistra Al club Gasp: "Tattica? Parliamo prima di giocatori" L’ultima sconfitta in campionato ha riconsegnato a Sheva due acciaccati in più si tratta di Vanheusden e Cambiaso. Il primo sarà sostituito da Biraschi che quindi torna nell’XI titolare mentre il secondo potrebbe farcela per la panchina. A sinistra infatti c’è favorito Melegoni. A centrocampo c’è Sturaro in pole su Hernani mentre in attacco salgono sempre più le quotazioni di Ekuban. Ovviamente l’altra maglia sarà sulle spalle di Mattia Destro Atalanta, Gasp perde Toloi e Maehle Si aggiungono un paio di nomi alla lista nerazzurra degli indisponibili. Per la sfida contro il suo passato, Gasperini non potrà contare su Toloi (problema al flessore) e Maehle (uscito malconcio dalla gara di sabato). Novità quindi per ciò che riguarda l’XI titolare: dietro ci saranno Palomino, Demiral e Djimsiti. A destra pare destinato a una maglia da titolare Zappacosta. Freuler deve difendersi dall’attacco di Koopmeiners mentre Muriel proverà di nuovo ad incidere…dalla panchina

JUVENTUS-CAGLIARI, ore 20:45 Juventus, tridente confermato Conferenza Allegri: "Dybala è ancora out. E su De Ligt..." Sulla gestione Dybala vale quello che avevamo detto qualche giorno fa. Allegri e la Juventus non vogliono rischiare e quindi la “Joya” salterà per precauzione anche la sfida interna contro il Cagliari. Il 4-3-3 bianconero non cambia interpreti in attacco mentre un paio di correzioni tra centrocampo e difesa ci saranno: a destra favorito De Sciglio con la coppia Bonucci-de Ligt in mezzo e Alex Sandro sulla corsia sinistra. In mezzo invece pronto a riprendersi una maglia Locatelli, dopo che a Bologna era stato messo inizialmente in panchina Cagliari, cambi in difesa. Pavoletti favorito Rossoblù in piena crisi che fanno visita alla Juventus. Non il miglior avversario da trovare al momento. La dirigenza ha annunciato partenze a gennaio: probabile quindi che quelli con la valigia in mano non siano neppure a disposizione. Mazzarri pensa a una difesa a 4 con Zappa e Bellanova sulla catena di destra e con Lykogiannis e Dalbert su quella opposta. In mezzo assente per squalifica Marin. Davanti c’è Pavoletti in pole

SASSUOLO-BOLOGNA, mercoledì ore 16:30 Sassuolo, Boga cerca spazio ma… Qualche novità possibile nella formazione titolare anti-Bologna. Dionisi recupera Ayhan per la difesa. Il centrale ha scontato il turno di squalifica, è riposato e viaggia verso una maglia da titolare. Possibile anche un cambio sulle corsie esterne e uno in mediana con Matheus che spera di sopravanzare Traoré. In attacco invece poche chance per Boga in versione titolare. Il solito tridente non ha ancora dato segni di debolezza e quindi spazio a Scamacca, Raspadori e Berardi Bologna, in bilico De Silvestri Un solo dubbio di formazione per Sinisa Mihajlovic: c’è infatti da verificare lo stato di salute di Lorenzo De Silvestri, uscito prima del previsto nella sconfitta contro la Juventus. Non dovesse farcela ci sono pronti Skov Olsen (subentrato sabato sera) e Orsolini (completamente riposato). Per il resto non ci saranno cambiamenti con Barrow e Arnautovic a guidare l’attacco e con Soriano Dominguez e Svanberg come cerniera di centrocampo

VENEZIA-LAZIO, mercoledì ore 16:30 Venezia, cambiano centrocampo e attacco? Il gran gol segnato subentrando dalla panchina potrebbe valere la promozione per Thomas Henry che si candida per una maglia da titolare. Kiyine è stato tra i più attivi e, salvo stanchezza, dovrebbe conservare il posto. In mediana invece c’è la candidatura di Vacca con Tessmann che probabilmente gli lascerà il posto. Dietro invece nuovo possibile giro a sinistra per Ebuehi Lazio, Immobile ancora fuori. Hysaj quasi… Anche per l’ultimo impegno dell’anno, Sarri dovrà fare a meno di Ciro Immobile che non potrà essere a disposizione. Certa l’assenza del bomber azzurro, quasi certa quella di Hysaj che lunedì non si è allenato con il resto della squadra a causa di un risentimento all’adduttore della gamba destra. Se in attacco rivedremo quindi il tridente ammirato contro il Genoa, in difesa è duello tra Lazzari (favorito) e Radu. In mediana invece Luis Alberto-Basic è ancora una questione da dirimere

INTER-TORINO, mercoledì ore 18:30 Inter, Barella squalificato Vacanze già iniziate per Niccolò Barella che a Salerno si è beccato un giallo che gli farà saltare l’ultimo impegno del 2021 causa squalifica. Al suo posto potrebbe toccare a Gagliardini che però non è l’unico pretendente. Davanti invece ci sono 3 candidati per due maglie: Lautaro pare essere un serissimo indiziato (difficile pensare a due panchine di fila). Dzeko è in leggero vantaggio su Sanchez. Dietro infine pronto a tornare Skriniar, risparmiato nell’ultimo turno Torino, assente Praet Gara molto complicata per un Torino reduce dalla vittoria interna contro il Verona. Juric va a casa della prima della classe e non potrà contare su Dennis Praet: il trequartista era stato sostituito nella sfida di domenica e gli esami hanno evidenziato un problema al bicipite femorale della coscia destra. A questo punto, favorito Brekalo per un posto al fianco di Pjaca. In difesa avevano recuperato in extremis sia Djidji che Bremer. Possibile che Juric chieda loro un ultimo sforzo prima del meritato riposo. A centrocampo invece si viaggia verso la ‘solita’ linea a 5

ROMA-SAMPDORIA, mercoledì ore 18:30 Roma, Mou non cambia Il convincente successo in quel di Bergamo ha confermato ciò che di buono si era visto in precedenza e così Mourinho, salvo indisponibilità dell’ultimo minuto, avrebbe già in testa di confermare in blocco l’XI titolare visto contro l’Atalanta. A Trigoria è tornato El Shaarawy: il ‘Faraone’ si è allenato parzialmente in gruppo ma è sicuramente un’ottima notizia in chiave 2022. Contro la Samp chiavi dell’attacco in mano a Zaniolo e Abraham Sampdoria, dubbio Gabbiadini In casa blucerchiata fari puntati sull’uomo del momento: Manolo Gabbiadini. L’attaccante, contro il Venezia, ha accusato un fastidio muscolare ma a inizio settimana ha sostenuto la seduta rigenerativa con il resto della squadra. Al momento resta in piedi l’opzione Caputo-Quagliarella. Tra difesa e centrocampo invece non dovremmo avere sorprese di formazione. L’unico nome nuovo potrebbe essere quello di Murru ma Augello al momento resta avanti

VERONA-FIORENTINA, mercoledì ore 18:30 Verona, grossi problemi in difesa Rosso a Magnani e giallo a Ceccherini che era diffidato. Ci sono due buchi da riempire nella difesa del Verona e di certo non aiutano gli infortuni di Dawidowicz e Gunter. Tudor può passare a 4 dietro adattando Veloso al centro oppure restare a tre con Sutalo e Cetin. Barak si è fermato nel riscaldamento della sfida persa col Torino e il problema alla schiena non è ancora smaltito. Pronta una nuova maglia da titolare per Lasagna Fiorentina, un cambio per reparto? Ultima d’andata senza il “sempre-titolare” Biraghi, out per squalifica. A sinistra è ballottaggio tra Terzic e Igor (che in passato era stato schierato esterno basso sia a Firenze che a Ferrara). Dal cambio forzato a quelli possibili, dato che sono a sola discrezione di Italiano. In mediana Duncan è in pressing su Maleh e dovrebbe riconquistarsi una maglia. In attacco invece da verificare le condizioni di Callejon che potrebbe essere costretto ad alzare bandiera bianca

EMPOLI-MILAN, mercoledì ore 20:45 Empoli, due ballottaggi là dietro Parisi, Bajrami e Cutrone. Sono stati questi i tre subentrati nella gara pareggiata contro lo Spezia. Il primo e il terzo viaggiano verso una maglia da titolari (anche se Di Francesco resta in lizza). Per Bajrami pare più complicata la “scalata”: Henderson resta inamovibile per il momento. Parisi-Marchizza (col primo, come detto favorito) non è l’unico ballottaggio in difesa. Andreazzoli riflette sulla coppia di centrali: Romagnoli e Viti sono riposati e il primo pare avere più di una chance di titolarità Milan, Pioli recupera Theo Hernandez Era uno dei tanti assenti domenica sera ma per l’ultima di campionato sarà (salvo soprese) a disposizione. Parliamo di Theo Hernandez che si è visto sul campo di Milanello e che ovviamente si è allenato con il resto della squadra. Tra quelli rimasti in infermeria non paiono esserci segnali di ‘risveglio’ per l’ultimo impegno dell’anno. In difesa Kalulu potrebbe essere proposto dall’inizio mentre in mediana Tonali se la gioca con Bennacer. Saelemaekers è in vantaggio su Messias (che però all’occorrenza può anche spostarsi al centro) mentre davanti possibile che tocchi a Giroud