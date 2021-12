5/16 ©LaPresse

STEFANO PIOLI



"Le catene di gioco laterali in un 4-4-2"



La tesi analizza i principi di collaborazione tra terzino, esterno di centrocampo e il mediano più vicino a lui. In fase di non possesso l'obiettivo è non farsi mai superare da un avversario con o senza palla grazie alla collaborazione del compagno. In fase di possesso il giocatore senza palla dovrà aiutare il compagno in possesso se in difficoltà o muoversi avanti se il compagno ha spazio e tempo a disposizione per giocare. In questo caso lo smarcamento va preparato effettuando un contro-movimento