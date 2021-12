Empoli-Milan, dove vedere la partita in tv

Tre punti per chiudere al meglio il 2021 e lasciarsi alle spalle il momento difficile: è questo l’obiettivo del Milan che, dopo la sconfitta contro il Napoli nel turno precedente, sfida l’Empoli in trasferta nell’ultima gara del girone d’andata. 39 i punti ottenuti fino a questo momento dai rossoneri, 27 invece quelli dell’Empoli; la squadra allenata da Andreazzoli è in striscia di risultati utili consecutivi da cinque giornate (pari con lo Spezia nell’ultimo turno) in campionato.

Dove vedere Empoli-Milan in tv

La gara tra Empoli e Milan, valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si gioca mercoledì 22 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Castellani di Empoli. La partita è visibile su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata ad Andrea Marinozzi, commento Nando Orsi; a bordocampo Peppe Di Stefano e Angelo Mangiante.