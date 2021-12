La Lazio vince 3-1 sul campo del Venezia e centra la seconda vittoria consecutiva in campionato. Segnali di crescita che soddisfano Maurizio Sarri, intervenuto al termine del match: "Nel primo tempo è stata la squadra più vicina alle mie idee. E' stato un peccato finire il primo tempo in parità, poi per fortuna l'abbiamo messa a posto però sono contento della prestazione, al di là del risultato". L'allenatore della Lazio ha proseguito, parlando del percorso che sta attraversando la sua squadra: "Siamo a un punto in cui ci sono delle partite dove sembriamo sulla strada giusta, poi si fa un passo indietro, poi due in avanti. Negli ultimi tempi sembra che le regressioni siano meno rispetto a prima, sembriamo più sulla strada giusta".