La squadra di Thiago Motta ha vinto per 1-0 allo stadio Diego Armando Maradona ma l'unica conclusione verso la porta avversaria è stata di... Juan Jesus. Il difensore del Napoli è stato l'autore dell'autogol che ha permesso agli ospiti di tornare al successo dopo 46 giorni. In Serie A, dal 2004-2005, nessuna squadra aveva vinto una partita senza tirare in porta. In Europa ci sono 2 precedenti. E uno riguarda CR7... NAPOLI-SPEZIA 0-1, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO

Vincere una partita senza mai calciare in porta? Si può. Lo dimostra lo Spezia. La squadra allenata da Thiago Motta ha portato a casa tre punti pesantissimi dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli nell'ultima partita del 2021. A decidere la sfida è stato il colpo di testa di Juan Jesus nella propria porta al 19' del primo tempo, su un calcio di punizione battuto da Bastoni: la deviazione del difensore brasiliano ha preso controtempo Ospina, che non è riuscito a evitare l'autogol. Lo Spezia ha difeso per tutta la partita quel gol, limitando al minimo le apparizioni dalle parti del portiere avversario e statisticamente senza mai calciare nello specchio della porta. Un successo che ai liguri mancava dal 6 novembre (1-0 contro il Torino) e 16 punti al termine dell'andata, in quartultima posizione e a +5 sulla zona retrocessione.

I precedenti approfondimento La A rispetto a un anno fa: top Fiorentina e Toro Quella dello Spezia è così una vittoria a suo modo "storica" per la Serie A. Come sottolinea anche il portale Opta, che si occupa dell'analisi di dati e statistiche delle partite giocate nel massimo campionato italiano, dalla stagione 2004/05 in poi non era mai accaduto che una squadra vincesse una partita di A senza effettuare tiri nello specchio della porta. Estendendo lo sguardo alla Top 5 dei campionati europei, però, si scoprono almeno un paio di precedenti. Il più recente è in Norwich-Brighton di Premier League. 21 aprile 2017: il Norwich vince per 2-0 grazie a due autoreti del portiere avversario David Stockdale e senza mai calciare con i propri giocatori nello specchio della porta del Brighton.

L'autogol di Juan Jesus in Napoli-Spezia - ©LaPresse