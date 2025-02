L'allenatore dell'Atalanta dopo il pareggio contro il Cagliari: "Facciamo più fatica a vincere le partite, soprattutto in casa, ma la prestazione e la qualità del gioco dei ragazzi è stata molto buona". Sullo scudetto: "Ci crediamo e cercheremo di fare tutto per vincerlo". E sulla sfida contro il Bruges: "Dobbiamo fare di tutto per superare il turno"

Nulla da fare per l'Atalanta. La dea, dopo la sconfitta nell'andata dei playoff di Champions League contro il Bruges, frena anche in campionato. Al Gewiss Stadium finisce 0-0 contro il Cagliari. Partita che l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha spiegato così a Dazn: "Abbiamo qualche difficoltà in attacco. Facciamo più fatica a vincere le partite, soprattutto in casa, ma la prestazione e la qualità del gioco dei ragazzi è stata molto buona. Sotto l'aspetto fisico abbiamo fatto un'ottima partita, come facciamo di solito. In questo inizio di febbraio facciamo qualche fatica in più, ma sono convinto che la squadra finirà bene il girone di ritorno. Ritroveremo i nostri giocatori e, sperando di non avere ulteriori defezioni, torneremo a fare i nostri punti".