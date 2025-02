Sul tema arbitri, non pensa si stia alzando troppo la voce?

"Ci errori ci saranno sempre a partire da me. Come posso giudicare gli altri? Quando si iniziano polemiche, tutti siamo responsabili perché si parla troppo. Ma fa parte di questo gioco. Spero che domani si possa sbagliare il meno possibile: dobbiamo aiutarci anche con gli arbitri. Zero simulazioni, zero giocate violente e zero perdite tempo. In questo modo lo spettacolo sarà migliore. Tutti siamo responsabili per andare avanti sulla strada giusta"