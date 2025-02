Dove vedere Milan-Hellas Verona

La partita Milan-Hellas Verona della 25^ giornata di Serie A si gioca oggi, sabato 15 febbraio alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La partita Milan-Hellas Verona, valida per la 25^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 15 febbraio alle ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Massimo Gobbi. A bordocampo Peppe Di Stefano e Emanuele Baiocchini. Dalle ore 20 e dalle 22.4 0 spazio a 'L'Originale' . In studio: Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

I numeri di Milan e Hellas Verona

Il Milan ha vinto tutte le ultime otto gare di Serie A contro l’Hellas Verona; i rossoneri sono riusciti a registrare una serie di successi consecutivi più lunga contro una singola squadra solo contro quattro avversarie nella loro storia nella competizione: 13 contro il Chievo, 10 contro il Novara, 10 contro il Pescara e nove contro il Siena. L’Hellas Verona non ha mai vinto in trasferta contro il Milan (13N, 19P) e neanche contro l’Inter; dalla sua prima stagione di Serie A nel 1957/58 è infatti la squadra che ha giocato più volte in un singolo stadio (San Siro) senza trovare il successo: 24 pareggi e 41 sconfitte in 65 precedenti. Nonostante l’Hellas Verona abbia segnato solo una rete nelle ultime tre sfide contro il Milan in Serie A, i veneti hanno complessivamente realizzato 66 gol contro i rossoneri nella competizione, solo contro la Fiorentina (71) ne contano di più (66 anche contro la Lazio). Il Milan ha vinto 11 degli ultimi 15 incontri di Serie A contro avversarie nelle ultime sei posizioni in classifica a inizio giornata, rimanendo sempre imbattuto nel parziale (4N); in particolare, con Sérgio Conceição ha vinto tutte le ultime tre gare in campionato contro avversarie che si sono presentate alla sfida nel lato destro della classifica.

L’Hellas Verona è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (3V, 1N), dopo che aveva registrato una serie di sei sconfitte esterne consecutive nella competizione. Il Milan ha vinto solo due delle ultime otto gare casalinghe in campionato (5N, 1P); tuttavia, più in generale, nessuna formazione ha mantenuto più volte la porta inviolata rispetto ai rossoneri in casa in questa Serie A (sei, come Napoli e Juventus). Solo Southampton (54) e Holstein Kiel (54) hanno subito più gol dell’Hellas Verona (53, come il Leicester) nei cinque grandi campionati europei in corso; in particolare, prima di questa stagione, i veneti non avevano mai incassato più di 50 reti nelle prime 24 partite disputate in una stagione di Serie A.