Sensi, svaligiata casa durante Inter-Torino

I malviventi hanno approfittato dell'assenza del calciatore, impegnato a San Siro per Inter-Torino, e hanno svaligiato l'appartamento: rubati beni per un valore di circa 200mila euro

Ancora l’abitazione di un calciatore svaligiata dai ladri approfittando dell’assenza del padrone di casa, impegnato a disputare una partita. Come già successo nelle scorse settimane sempre in casa nerazzurra ad Arturo Vidal in occasione del derby contro il Milan, questa volta lo sfortunato protagonista della spiacevolissima sorpresa è il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi. Mentre mercoledì sera il calciatore era impegnato a San Siro nel match contro il Torino, alcuni malviventi si sono introdotti nella sua abitazione in zona Gae Aulenti, centro di Milano, entrando dalla finestra della cucina e svaligiando casa. Totale del bottino? Circa 200 mila euro in gioielli, orologi, capi d’abbigliameto e borse della compagna, l’influencer Giulia Amodio.