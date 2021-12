Nuove misure, oggi cabina di regia e Cdm

Inghilterra, ridotto a 7 giorni isolamento positivi

Il governo britannico riduce il periodo di isolamento in Inghilterra da dieci a sette giorni per quanti hanno contratto il coronavirus (indipendentemente dal loro stato vaccinale), nonostante l'avanzata della variante Omicron e la nuova ondata di infezioni. In base alle nuove disposizioni, per uscire dalla quarantena sono necessari due tamponi negativi eseguiti il sesto e il settimo giorno. Allo stesso tempo il governo va avanti col comprare dosi di antivirali su vasta scala, come già annunciato nei mesi scorsi: sono stati firmati accordi per l'acquisto di 4,25 milioni di due nuovi farmaci che contrastano il Covid: il Ritonavir e il Molnupiravir.