Salernitana fa ricorso: rinviata decisione su 0-3

Nessuna decisione è stata presa dal giudice sportivo della Serie A su Udinese-Salernitana , partita della diciannovesima giornata di serie A che si sarebbe dovuta giocare martedì 21 dicembre alle 18.30 alla Dacia Arena ma che invece non si è disputata per la mancata presentazione della squadra campana bloccata dalla Asl locale dopo i casi Covid emersi all’interno del gruppo squadra. La Salernitana ha infatti preannunciato reclamo sul possibile 0-3 a tavolino , bloccando così l'iter.

Gara "fantasma", Salernitana bloccata dall'Asl

vedi anche

E l'Udinese gioca un'amichevole in famiglia. FOTO

Nella giornata di lunedì 20 dicembre, vigilia della gara contro l’Udinese, la Salernitana – con un comunicato ufficiale – ha annunciato che in seguito ad alcune positività al Covid emerse nel gruppo squadra ha ricevuto il divieto di trasferta dall’Asl di Salerno, che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. Una situazione che la Salernitana ha comunicato alla Lega Serie A, che però non ha rinviato il match. Martedì, dunque, l’Udinese si è presentata alla Dacia Arena aspettando come da regolamento per 45 minuti l’arrivo della Salernitana, prima che l’arbitro Camplone decretasse lo stop del match.