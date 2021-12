La Roma vive un Natale da sesta in classifica, con l'amarezza per non aver vinto l'ultima gara contro la Sampdoria ma con tanta voglia di ricominciare per affrontare nuove sfide. I giallorossi puntano a crescere con José Mourinho, il quale ha più volte detto che l'obiettivo è quello di arrivare a vincere dei trofei. E il portoghese ha ribadito questo concetto in un lungo video di auguri indirizzato ai tifosi della Roma: "In un momento come questo dobbiamo trovare sempre l'occasione di pensare al mondo, al prossimo, ma prima di ogni cosa alla nostra famiglia e ai nostri tifosi – le sue parole - Dal primo giorno che sono arrivato a Roma ho capito che la Roma e i romanisti sono famiglia e amici per me, per questo non potevo perdere l'opportunità di fare gli auguri di Natale, augurando pace e amore. Le cose mi sono state chiare sin dal primo giorno in cui sono arrivato qui, il tempo non è un concetto vuoto ma è una parola che significa molto. Per lavorare con il tempo ci vuole empatia, perché senza empatia il tempo vola e non si costruisce niente. E vi assicuro che qui, tra le mura di Trigoria, l'empatia non è fine a se stessa, ma cresce e diventa sempre più solida. Qui tutti lavorano e vogliono farlo in gruppo, stiamo diventando davvero forti sotto questo punto di vista e penso che lo stiate percependo. E proprio perché lo state percependo, partita dopo partita, noi sentiamo il vostro rumore, un rumore che ci supporta. Per me è un orgoglio lavorare per la Roma e per i suoi tifosi: grazie di tutto a noi mio e da parte di tutti i giocatori per il vostro supporto in casa e fuori. Sentiamo sempre il vostro rumore, il rumore degli amici, e questo per noi non ha prezzo"