Osimhen sogna Juve-Napoli prima della Coppa Africa

C'è una data cerchiata in rosso nel calendario di Victor Osimhen : il 6 gennaio 2022. Quel giorno il Napoli giocherà contro la Juventus e c'è la suggestione di vedere in campo il nigeriano prima della partenza per la Coppa d'Africa. Osimhen, infatti, è ormai a un passo dal pieno recupero dopo la frattura di zigomo e orbita sinistra. L'attaccante si sottoporrà il 31 dicembre a una tac di controllo dal professor Gianpaolo Tartaro , colui che l'ha operato lo scorso 23 novembre. La Nigeria attende Osimhen il 3 gennaio per la Coppa d'Africa, ma il Napoli spera di trovare un accordo con la federazione nigeriana per avere con sé l'attaccante nel big match contro la Juventus, sempre nel pieno rispetto dei regolamenti: dopo la partita contro i bianconeri, il bomber partirebbe per unirsi alla propria Nazionale.

Una speranza che il Napoli vuole alimentare visto il rendimento e l'importanza di Osimhen per la formazione di Spalletti. In undici presenze stagionali in Serie A, l'attaccante ha messo a segno cinque gol. Quattro, invece, sono le reti in tre presenze in Europa League. La Nigeria di Osimhen, inserita nel gruppo D, debutterà in Coppa d'Africa martedì 11 gennaio contro l'Egitto allo stadio Roumdé Adjia di Garoua, in Camerun. Nello stesso impianto le Super Aquile affronteranno il Sudan (15 gennaio) e la Guinea-Bissau (19 gennaio).