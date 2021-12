Scudetto e allenatori: cosa dice la piazza social

Sui social il Milan resta il favorito, ma è Inzaghi il tecnico più apprezzato. L’analisi delle conversazioni con l’intelligenza artificiale di Kpi6 sui club e i tecnici mostra una forte crescita della fiducia nell’Inter e nell’Atalanta. Cala l’apprezzamento per Sarri, mentre la leadership di Mourinho resta intatta I GIOCATORI ITALIANI CON PIU' GOL NEL 2021: LA CLASSIFICA Condividi

Il 2021 è stato l’anno dello sport e della corsa scudetto in serie A, con diverse squadre a contendersi il titolo. Con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6 sono state monitorate le conversazioni sul web nell’anno che sta per concludersi, con un focus sul campionato 2021/22 e sugli allenatori dei top team, che hanno cambiato squadra nella stagione in corso: Allegri (per lui un ritorno alla Juventus), Inzaghi, Mourinho, Sarri e Spalletti. Per ognuno è stato misurato il “sentiment”, ossia l’apprezzamento da parte dei tifosi espresso sui social, mentre per le squadre impegnate per il titolo e per la zona Champions, sono stati confrontati i pronostici fatti dopo la dodicesima giornata, con quelli rilevati durante questa pausa natalizia.

Sui social il Milan resta il favorito leggi anche Il Milan pensa a Diallo: primi contatti col Psg Il Milan resta la squadra più accreditata ma perde l’8% dei pronostici favorevoli dei tifosi. Crolla il Napoli (-27%) sebbene resti la principale contendente per titolo insieme ai rossoneri. L’Inter è la squadra con la crescita di consenso più ampia (+92%) dopo l’Atalanta, sebbene la distanza dal Milan resti molto grande; analizzando nel dettaglio le conversazioni, infatti, la continuità del lavoro di Stefano Pioli risulta decisiva. Per la prima quest’anno anche l’Atalanta viene accreditata per la vittoria dello scudetto, sebbene da un campione abbastanza piccolo, appena il 6% dei tifosi. La proposta complessiva di Gasperini ormai convince tutti, la qualità atletica dell’Atalanta spinge molti a pensare che sarà pronta a primavera per l’allungo finale, sebbene la prevalenza dei tifosi pensi che ancora manchi qualità sufficiente alla rosa.