Quel maledetto 12 giugno 2021 , con il malore accusato durante Danimarca-Finlandia, fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze sulla vita di Christian Eriksen , ma sicuramente ha cambiato il percorso della sua carriera calcistica. Di fatto la sua avventura con la maglia dell' Inter si è conclusa quel giorno, nonostante la rescissione contrattuale (in seguito alla mancata idoneità sportiva) sia avvenuta soltanto poche ore fa. Per il centrocampista danese è però giunto il momento di guardare avanti, di pensare al futuro, come ha raccontato il suo agente, Martin Schoots , ai microfoni di Ekstrabladet: "Spero che abbia un futuro sul campo da calcio. Sono già quattro i club che ci hanno chiesto informazioni sulla sua situazione".

"Vuole allenarsi a Milano, si sente davvero bene"

Schoots ha specificato come Eriksen voglia continuare ad allenarsi a Milano, dove tutt'ora vive, e non abbia intenzione di interrompere la propria carriera: "Christian vuole continuare ad allenarsi a Milano, perchè lui e la sua famiglia vivono lì. Vuole continuare al di fuori del club, ma adesso si sente davvero bene. I feedback dal punto di vista fisico sono estremamente positivi, quindi non c'è motivo per sperare o sognare un rientro in campo". A prescindere da quali siano i club interessati a Eriksen, è evidente come una ripresa dell'attività agonistica passi inevitabilmente dalla completa risoluzione dei suoi problemi cardiaci e del conseguente ottenimento dell'idoneità sportiva.