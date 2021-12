Osimhen positivo al Covid: resta in Nigeria

L'attaccante è risultato positivo al virus dopo un tampone molecolare effettuato in Nigeria, dove ha trascorso le ferie di Natale. Doveva rientrare in Italia per una visita di controllo dal professor Tartaro, che lo ha operato per le fratture allo zigomo e all'orbita sinistra rimediate contro l'Inter. "Le autorità locali hanno disposto l'isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità" CORONAVIRUS: DATI E NEWS IN TEMPO REALE Condividi

Il Covid ferma di nuovo Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli, che aveva già contratto il virus a Capodanno del 2021, è risultato positivo a un tampone molecolare in Nigeria, effettuato prima del viaggio di ritorno in Italia. Il centravanti è asintomatico e osserverà un periodo di isolamento nel suo Paese, dove era rientrato per le vacanze di Natale. Lo comunica il Napoli, specificando che il giocatore era pronto a tornare in Italia per una visita di controllo dal professor Tartaro, in programma venerdì 31 dicembre. Si tratta del professore che lo ha operato il 23 novembre per le fratture allo zigomo e all'orbita sinistra a causa del contrasto fortuito con De Vrij, rimediate nel corso della partita persa per 3-1 a San Siro contro l'Inter.

"Controlli riprogrammati dopo la negativizzazione" "Le autorità locali hanno disposto l'isolamento del giocatore - spiega il comunicato diffuso dal Napoli - e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità". Osimhen, fuori dai giochi da più di un mese, dovrà ora aspettare di risultare negativo per programmare il ritorno in campo. La notizia della sua positività arriva a pochi giorni dal via della Coppa d'Africa, che l'attaccante dovrebbe disputare con la Nigeria. In stagione con il Napoli Osimhen ha giocato 14 partite tra campionato ed Europa League, segnando 9 reti e servendo due assist.

