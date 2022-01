Dopo la cessione di Kostas Manolas all'Olympiakos e la partenza in direzione Coppa d'Africa che priverà Spalletti di Kalidou Koulibaly per alcune settimane, la dirigenza del Napoli è corsa ai ripari e ha regalato al proprio allenatore Axel Tuanzebe . Il difensore inglese di origini congolesi arriva in prestito secco, dopo aver giocato (con la stessa formula contrattuale) la prima parte della stagione con la maglia dell'Aston Villa. Doti calcistiche sicuramente importanti per Tuanzebe, che però nella sua carriera ha portato a casa un primato decisamente curioso. E' infatti entrato nel Guinness World Record per il miglior tempo realizzato in una partita di Hungry Hippos. Che cos'è Hungry Hippos? Si tratta di un gioco da tavola per bambini, che vede protagonisti alcuni ippopotami colorati e al quale Tuanzebe è decisamente bravo. A svelare queste qualità nascoste del difensore è stato il suo compagno di squadra ai tempi del Manchester United Roshaun Williams, lanciando così una sfida con tanto di giudici ufficiali del Guinness dei Primati. Risultato? 17.36 secondi per ottenere la vittoria e record mondiale conquistato.

Il Tuanzebe calciatore: al Manchester United dall'età di 8 anni

leggi anche

Napoli, fatta per Tuanzebe: affare in definizione

Oltre a i record di Hungry Hippos, Axel Tuanzebe ha ottenuto ottimi risultati anche nella sua carriera da calciatore. Nato nella Repubblica democratica del Congo nel 1997, è entrato nell'academy del Manchester United a soli otto anni. Un percorso di crescita che a 19 anni gli è valso l'esordio con la prima squadra, in una gara di FA Cup, quando alla guida dei Red Devils c'era Josè Mourinho. A gennaio 2018 viene trasferito in prestito all'Aston Villa, dove diventa subito titolare, collezionando 35 presenze in un anno e mezzo. Rientra alla casa base, ma in due stagioni tra il 2019 e il 2021 scende in campo soltanto 14 volte in Premier League (viene impiegato maggiormente nelle coppe europee). Poco spazio e così all'inizio della stagione in corso torna in prestito all'Aston Villa: 11 presenze tra campionato e coppa in questa prima fase. Ora l'avventura in Italia, il Napoli lo aspetta, anche se è sempre il Manchester United a tenere il controllo sul cartellino del calciatore.