Il Napoli ha in pugno il nuovo difensore da regalare a Luciano Spalletti per infoltire la rosa in vista della seconda parte di stagione: è Axel Tuanzebe. Chiuse le porte per Kim del Fenerbahce, i dirigenti del Napoli hanno deciso di affondare il colpo per il difensore ventiquattrenne di proprietà del Manchester United (quest'anno in prestito all'Aston Villa). Tra domanda e offerta le parti hanno trovato un punto d'incontro e un accordo è stato trovato tra Manchester United e Napoli sulla base di un prestito secco oneroso. Il club di Aurelio De Laurentiis verserà nelle casse dei Red Devils un assegno da cinquecentomila euro. In queste ore si sta procedendo con lo scambio dei documenti: Axel Tuanzebe sarà il primo acquisto del calciomercato invernale del Napoli.