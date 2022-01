Kjaer: "Infortunio opportunità, tornerò più forte"

Il difensore danese si racconta al The Guardian: "Avrei preferito non infortunarmi, ma vivo quanto mi è successo come un'opportunità per poter lavorare su me stesso e tornare più forte di prima". Sul malore di Eriksen: "Ho avuto una reazione impulsiva, lui è un amico non un collega"

Il Guardian lo ha nominato giocatore dell’anno per il 2021 e non solo per le prestazioni in campo, ma anche per aver contribuito a salvare la vita al suo compagno di nazionale Eriksen, vittima di un malore in campo con la Danimarca durante l’Europeo. Simon Kjaer ha vissuto un 2021 che difficilmente dimenticherà, che però si è concluso nel peggior modo possibile: la rottura del legamento del ginocchio nel match contro il Genoa, l’intervento chirurgico e lo stagione conclusa in anticipo. “Questo infortunio preferisco vederlo come un'opportunità positiva e rara. Ho pensato spesso a come sarebbe stato prendermi due o tre mesi di stacco dalle partite, così da porte lavorare e migliorare ancora il mio corpo. Normalmente però questo non è mai possibile in una carriera. Preferirei non essermi fatto male, ma devo accettare l’infortunio, lavorare per superarlo e tornare ancora più forte di prima”, ha ammesso il difensore del Milan in un’intervista rilasciata al The Guardian.