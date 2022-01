Il 2022 della Roma si apre con importanti cambiamenti nello staff di José Mourinho. Joao Sacramento non sarà più il vice allenatore. E nel team del portoghese entra Foti, ex collaboratore di Giampaolo con un passato da attaccante anche alla Sampdoria Condividi

Inizia con una novità importante per quanto riguarda lo staff tecnico, in attesa di quelle in sede di calciomercato, il 2022 della Roma. Joao Sacramento, collaboratore tecnico di José Mourinho fin dai tempi del Tottenham, non ricoprirà più il ruolo di vice allenatore della società giallorossa. Una notizia già nota a Trigoria, che presto diventerà anche ufficiale. Nello staff dell'allenatore portoghese c'è anche un nuovo ingresso, il 33enne Salvatore Foti, ex calciatore tra le altre di Vicenza, Empoli e Sampdoria, dal 2016 assistente tecnico di Marco Giampaolo prima alla Sampdoria e poi al Milan e al Torino.

Un passato da attaccante anche in A: chi è Foti leggi anche Mourinho fa visita e porta la cena alla Caritas Prima punta forte fisicamente, Salvatore Foti era considerato una promessa ai tempi della giovanili della Sampdoria ma la sua carriera non è mai decollata del tutto. In Serie A ha totalizzo 15 presenze, tutta la maglia blucerchiata, realizzando una sola rete. 16 invece i gol messi a segno in Serie B in 104 presenze tra Vicenza, Messina, Treviso, Piacenza, Sampdoria e Brescia. Prima del trasferimento al Chiasso, in Svizzera, dove non ha mai giocato gare ufficiali per un infortunio, ha indossato la maglia del Lecce il Serie C.