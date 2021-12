Roma e Maitland-Niles, trovato il primo accordo

Ainsley Maitland-Niles si avvicina sempre più alla Roma . L'esterno destro inglese classe 1997 ha infatti accettato la proposta contrattuale della società giallorossa : l’intesa ormai raggiunta tra le parti rappresenta un importante step nella trattativa, che adesso proseguirà tra Roma e Arsenal con l’obiettivo di riuscire ad arrivare presto alla fumata bianca. Dopo le riflessioni iniziali, legate alla mancanza dell’obbligo di riscatto – i due club stanno lavorando su un prestito con diritto di riscatto – nella proposta presentata dalla Roma, Maitland-Niles ha detto sì alla squadra allenata da José Mourinho, rosa dove in caso di buon esito della trattativa troverebbe il connazionale Tammy Abraham.

Lavori in corso Roma-Arsenal

Il sì di Maitland-Niles alla Roma è sicuramente un primo importantissimo step nella trattativa, adesso servirà che i club raggiungano l’intesa sulle cifre del cartellino, accordo che ancora non c’è. La società giallorossa infatti ha presentato un’offerta di circa 750mila euro per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Cifre che l’Arsenal ritiene ancora basse, anche se le parti stanno lavorando per trovare un’intesa.