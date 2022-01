Le prime parole del nuovo presidente della Salernitana: "Il calore dei tifosi mi ha commosso e ho gettato il cuore oltre l'ostacolo. Sono molto felice, ma anche pieno di responsabilità. Mercato? Mi auguro di perfezionare al più presto il passaggio delle quote per poter operare a gennaio. Credo nella salvezza, la classifica è corta e sono moderatamente ottimista. Cambi in società? Sono uomo del cambiamento, ma non ho preclusioni verso nessuno" Condividi

Nella serata del 31 dicembre, la Salernitana è passata nelle mani di Danilo Iervolino. L'imprenditore campano, fondatore dell'Università telematica Pegaso, è il nuovo proprietario in pectore del club granata, allontanando il rischio di esclusione della squadra dal campionato di Serie A. Iervolino è intervenuto in diretta a Sky Sport 24 per raccontare le sue prime sensazioni: "Sono molto felice, ma anche pieno di responsabilità. Ieri è stata una giornata molto turbolenta, la risposta è arrivata proprio poco prima della mezzanotte. Non eravamo fiduciosi perché ormai stava quasi scadendo il termine... La notizia ci ha reso felicissimi e abbiamo brindato. Ho visto il calore dei tifosi che mi ha commosso: sono doppiamente felice di aver fatto la scelta giusta".

"Credo ancora nella salvezza" leggi anche La Salernitana è salva: club ceduto a Iervolino La Salernitana dunque concluderà la stagione e a questo punto torna a sperare nella salvezza. Un obiettivo non impossibile secondo Iervolino: "Mi auguro di riuscire a perfezionare quanto prima il trasferimento delle quote e poter già lavorare nel mercato di riparazione, con una strategia importante perché credo ancora che la Salernitana possa salvarsi. E' difficile, ma la classifica è corta. Per questo sono moderatamente ottimista". Il primo passo è il rafforzamento della squadra nel mercato di gennaio: "La mia idea è quella di entrare in questo settore con grande professionalità e pianificazione degli investimenti. Prima elaboriamo il progetto, poi tutto il resto. Dagli investimenti necessari alla scelta delle persone giuste. L'idea è quella di costruire una squadra che rappresenti al meglio la cultura dello sport, mi piacerebbe che la Salernitana rappresenti questo nel mondo del calcio". L'arrivo di Iervolino potrebbe anche portare cambiamenti nelle figure di riferimento in società, come spiegato dallo stesso presidente: "Non ho nessun pregiudizio. Sono un uomo del cambiamento e della discontinuità, per marchiare a fuoco la strategia futura della Salernitana. Sceglierò gli uomini giusti, ma non ho nessuna preclusione nei confronti di nessuno".