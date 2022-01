Chi è Iervolino, il nuovo patron della Salernitana

È Danilo Iervolino il salvatore della Salernitana: l'imprenditore di 43 anni nelle scorse ore ha presentato un'offerta che è stata accettata dai trustee del club granata, in quanto garantiva maggiore solidità e stabilità per il club rispetto alle altre offerte ricevute. Sarà lui il nuovo patron della Salernitana. Nato a Palma Campania, nella provincia di Napoli, Iervolino si era distinto già quindici anni fa: ispirato dal modello statunitense, scoperto nel 2004 durante il suo soggiorno negli USA, ha fondato l'Università telematica Pegaso, riconosciuta e accreditata dal Ministero dell'istruzione nel 2006, diventando così - a ventotto anni - il più giovane a capo di un'università europea. Oggi, la 'Pegaso' è la migliore università telematica in Italia, vanta più novanta sedi d'esame in tutto il paese e ha centomila studenti iscritti, anche se Iervolino non ne è più proprietario: nello scorso settembre, infatti, Iervolino ha ceduto il 50% delle azioni che deteneva al Fondo Cvc (lo stesso fondo che ha avviato una partnership con la Liga spagnola), per una cifra pari a circa un miliardo di euro. Due giorni fa, invece, l'imprenditore aveva acquistato il 51% di Bfc Media, un gruppo di informazione specializzato nel personal business che detiene testate di spessore come Forbes Italia, Bluerating, Robb Report, Private, Ite, Assett Class, Cosmo, Equos, Bike e Trutto&Turf. Prima ancora che Iervolino acquistasse Bfc Media, la rivista Forbes nel 2020 lo classificava come uno dei cento migliori manager e imprenditori in Italia, per aver guidato le sue imprese - si poteva leggere - "con la lungimiranza dei grandi leader, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo".