Imprevisto di inizio anno per Tammy Abraham: l'attaccante inglese della Roma ha inaugurato il 2022 con una constatazione amichevole in seguito a un tamponamento con la sua Porsche a un'utilitaria, sulla strada per l'allenamento a Trigoria. Un sinistro senza conseguenze, non è stato nemmeno necessario l'intervento dei vigili. Tutto risolto con la compilazione del modulo CAI, scambio di autografi con la signora che in attesa del verdetto dell'assicurazione ha rimediato un incontro ravvicinato con l'attaccante inglese e una storia da raccontare ai parenti.