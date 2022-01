La Juventus ha ricevuto buone notizie riguardo le condizioni di Leonardo Bonucci . Il difensore della Nazionale, che nei giorni scorsi si era fermato a causa di un problema alla coscia sinistra, si è sottoposto a esami strumentali che hanno escluso delle lesioni. Nessun infortunio serio, quindi, per il centrale bianconero, che avrà bisogno di qualche giorno per recuperare al 100%. "Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno", si legge sul report divulgato dalla Juventus. .

Verso il forfait col Napoli, obiettivo Supercoppa

Nessuna lesione quindi, questa è già di per sé una notizia positiva. Ma potrebbe non bastare per recuperare il difensore in vista della partita contro il Napoli. Anzi, Bonucci dovrebbe saltare la gara contro gli azzurri, per procedere gradualmente con il recupero. Successivamente, infatti, la Juventus dovrà affrontare altre due gare importanti. La prima in campionato, contro la Roma all'Olimpico il 9 gennaio. Ma, soprattutto, l'intenzione della Juventus è quella di avere Bonucci al top della condizione il 12 gennaio, quando ci sarà la finale di Supercoppa contro l'Inter.