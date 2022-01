Focolaio Salernitana: 9 i giocatori positivi

Si allarga sempre più il focolaio Covid all'interno del gruppo squadra della Salernitan a. Come si legge in una nota diramata dal club, dall'ultimo giro di tamponi sono emerse altre cinque positività (quatto di loro sono calciatori) che fanno salire a undici (di cui 9 calciatori) il numero degli attualmente positivi al coronavirus nel club. "L'U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori tamponi effettuati in data odierna, altri 5 componenti del gruppo squadra, di cui 4 calciatori, sono risultati positivi al Covid-19. I componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 sono quindi al momento 11 (di cui 9 calciatori)" , si legge nel comunicato.

La Salernitana ha già saltato la trasferta di Udine

leggi anche

Chi è Iervolino, il nuovo patron della Salernitana

Piena emergenza Covid dunque in casa Salernitana che, dopo aver “salvato” la categoria grazie all’offerta presentata dall’imprenditore Danilo Iervolino, proprietario in pectore del club, giovedì 6 gennaio affronterà il Venezia all’Arechi nella prima gare del 2022. Salernitana che, ricordiamo, non ha preso parte alla trasferta di Udine – nella gara valida per la 19^ giornata di Serie A in programma il 21 dicembre – perché bloccata dall’Asl locale dopo i casi di positività emersi all’interno del gruppo squadra. Sul match, al momento, non è arrivata nessuna decisione da parte del giudice sportivo, visto che la Salernitana ha preannunciato ricorso contro il possibile ko per 3-0 a tavolino.