Il presidente nerazzurro aveva raggiunto l'Italia per la vittoria dello scudetto, c'era anche per la finale di Europa League e ci sarà per la Supercoppa contro la Juve. Torna anche per i rinnovi dei dirigenti e per dare la spinta decisiva su quello di Brozovic. Ma anche per dar via libera all'operazione di rifinanziamento del bond da 400 milioni di euro CALCIOMERCATO LIVE, LE NEWS Condividi

Steven Zhang torna in Italia. Il presidente nerazzurro mancava dallo scorso giugno e ritorna per assistere a quello che potrebbe essere il secondo trofeo della sua gestione: la Supercoppa in programma il 12 di gennaio con la Juve. Il primo, ovviamente, era stato lo scudetto. Lui c'era alla festa di San Siro, come era presente anche per la finale di Europa League del 2020. Ma non solo. Il ritorno di Zhang servirà anche per mettere nero su bianco il rinnovo dei dirigenti: Marotta, Ausilio e Baccin. Per dare anche la spinta decisiva al rinnovo di Brozovic e di altri in scadenza. Tutti quegli aspetti per cui l'impulso presidenziale può essere utile per la sferzata decisiva.

Fare il punto MERCATO Inter, Onana ha superato le visite mediche. VIDEO Ma il ritorno servirà anche per dare il via libera all'operazione di rifinanziamento del bond da 400 milioni di euro, importante per la stabilità del club. Con l'obiettivo, già a giugno, di avere un passivo di bilancio che sia la quasi la metà di quello fatto registrare a novembre (visto che ci sono operazioni non rientrate in quella voce di bilancio ma che ci saranno nella prossima). Mentre i problemi di liquidità che c'erano un anno fa di questi tempi sono superati, considerando anche il prestito di Oaktree di cui l'Inter ha beneficiato per 75 milioni.