Pace fatta tra Romelu Lukaku e il Chelsea dopo l’incontro delle scorse ore tra l’attaccante e il club come annunciato anche da Tuchel dopo il match contro il Liverpool – per cui il belga non era stato convocato. C’è stato il confronto atteso in cui è stata ricucita la frattura causata dall’intervista rilasciata a Sky Sport. Lukaku dovrebbe quindi rientrare stabilmente in squadra già dal prossimo impegno contro il Tottenham in Coppa di Lega. Nessuna partenza all’orizzonte, tanto meno in direzione Inter dal momento che le cifre della cessione in estate (per 115 milioni) e l’ingaggio dell’attaccante non permetterebbero ai nerazzurri di impostare nemmeno una trattativa.