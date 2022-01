L'allenatore bianconero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Napoli: "La sosta ci ha fatto bene, anche se avremo diversi giocatori fuori come Bonucci. Ramsey? E' in uscita, mentre Arthur dovrebbe rimanere"

" Morata? Abbiamo parlato, gli ho detto che da qua non si muove perché per trovare uno alla sua altezza serve prendere i migliori 4 o 5 attaccanti al mondo. Alvaro rimane con grande entusiasmo, discorso chiuso ". Esordisce così Massimiliano Allegri , che nella conferenza stampa di presentazione della gara con il Napoli chiude il discorso mercato relativo all'attaccante spagnolo. L'allenatore bianconero poi commenta le condizioni della sua squadra: "Avevamo bisogno della sosta, la abbiamo lavorato bene. Per quanto riguarda le assenze, Bonucci sarà sicuramente fuori sia con il Napoli che con la Roma, vediamo per la Supercoppa se sarà a disposizione. Danilo tornerà la settimana prossima, Pellegrini e Kaio Jorge hanno avuto un attacco influenzale e non ci saranno domani , mentre per Arthur aspettiamo l'esito del tampone".

Allegri: "Ramsey è un giocatore in uscita"

Allegri prosegue parlando del calciomercato: "Ramsey è tornato dopo il permesso che aveva avuto per lavorare in Inghilterra, ma comunque è un giocatore in uscita. Per quanto riguarda Arthur dovrebbe restare, al 99% la rosa rimane questa. Se manca un rinforzo in attacco? I gol mancano dai centrocampisti e sulle palle inattive, l'attacco ha fatto il suo. Gli acquisti a gennaio incidono poco, dobbiamo migliorare quello che abbiamo". In chiusura l'allenatore bianconero parla dello scudetto: "L'Inter è la squadra nettamente favorita. Non me ne voglia Simone, ma possono perderlo solo loro questo campionato. Noi dobbiamo fare un passetto alla volta, poi vediamo".