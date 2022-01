La Roma perde la prima del 2022 sul campo del Milan: il 3-1 secondo Mourinho è un risultato corretto per quanto fatto vedere dalle due squadre a livello tecnico, anche se il portoghese ha qualche rammarico per alcune decisioni arbitrali. Per prima cosa, però, Mou pone l'accento sul livello della squadra e sugli errori commessi: "Non mi è piaciuta la mia squadra, perché siamo stati sempre nella partita anche nel 2-0 e fino al rosso di Karsdorp, però con un livello tecnico basso. Abbiamo perso palle in situazione di grande facilità: il secondo gol è un esempio chiaro così come l’ultimo rigore. Perdiamo palle in maniera incredibile. C’è una mancanza di qualità tecnica che oggi non ci ha permesso di costruire di più. Il carattere c’è stato, però il livello tecnico è veramente basso". Oltre ai commenti sul gioco espresso dai suoi, in conferenza Mourinho ha affrontato anche la questione legata agli sfottò ricevuti per lunghi tratti dell'incontro dai tifosi milanisti (per il suo passato sulla panchina dell'Inter). L'allenatore giallorosso ha risposto svelando un aneddoto passato: "Qualche anno fa i dirigenti del Milan mi volevano a Milano come nuovo allenatore. Mi fa un tremendo piacere non avere accettato l'offerta visto come ha reagito il pubblico".