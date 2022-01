Pioli: "Oggi ero sicuro che avremmo fatto bene"

L'allenatore rossonero non nasconde la grande soddisfazione per la vittoria e per la prestazione dei suoi: "Ero sicuro, abbiamo fatto una buona sosta. Lavorare con questi ragazzi è un piacere". Poi gli elogi individuali: "Kalulu ormai non mi sorprende più, complimenti a Gabbia. Tonali ha fatto una partita strepitosa. Pochi duemila sono come lui..."

Il Milan inaugura il 2022 con una bella vittoria sulla Roma (3-1). Nonostante le tante assenze (tra infortunati, positivi al Covid e convocati in Coppa d'Africa), i rossoneri sono riusciti a superare la Roma con una grande prestazione. Ma Stefano Pioli non è rimasto sorpreso dai suoi: "Ero sicuro che avremmo fatto bene perché abbiamo fatto una buona sosta", ha esordito commentando nel postpartita. "Avevamo bisogno di rifiatare ma anche di lavorare con la giusta intensità. Ho trovato giocatori sempre disponibili: vedere la squadra con questa intensità è un bel segnale che ci deve accompagnare nel girone di ritorno". Pioli non ha nascosto le sue grandi soddisfazioni per la partita svolta dai suoi giocatori: "Abbiamo giocato bene per tutta la gara: l’abbiamo interpretata bene, coperto bene il campo e creato tante soluzioni. Poi i singoli possono fare la differenza e per fortuna stiamo recuperando giocatori importanti". Per l'allenatore rossonero, l'unico segreto per fare così bene è solo uno: il lavoro. "Lavoriamo tanto tutti, anche il club e i dirigenti, oltre che tutti i giocatori e tutti coloro che lavorano ogni giorno a Milanello. Lavorare con questi ragazzi è un piacere: vogliono crescere e imparare attraverso gli errori. Ora è giusto essere contenti di oggi ma dobbiamo concentrarsi subito: siamo in pochi e domenica abbiamo un’altra partita importante". Vietato, però, godersi troppo questi tre punti: "Avranno valore solo se sapremo replicarli anche domenica. In Serie A se perdi la concentrazione rischi di fare brutte figure".