L'immagine del diciassettenne portiere rossonero che torna a casa in tram dopo la sua prima panchina in Serie A in Milan-Roma ha fatto il giro del web. Il giovane figlio d'arte dovrebbe essere nella lista dei convocati anche per la gara con il Venezia di domenica

Prima la panchina a San Siro, poi il ritorno a casa in tram. Sarà una serata certamente da ricordare per Lapo Nava, giovane portiere classe 2004 di proprietà del Milan. Gli infortuni di Plizzari e Jungdal, oltre alla positività al Covid di Tatarusanu, hanno consentito al giovane diciassettenne di sedere in panchina contro la Roma e domenica a Venezia molto probabilmente sarà ancora nella lista dei convocati. Al termine della partita il ritorno a casa in tram, con tuta sociale e giacca del club: un gesto da ammirare, come se non fosse successo nulla dopo la sua prima panchina in Serie A.