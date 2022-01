Serie A, la presentazione della 21^ giornata

Empoli-Sassuolo, domenica 9 gennaio, ore 12.30

Decimo confronto diretto tra queste due squadre, che non hanno mai pareggiato in Serie A: 5 successi neroverdi e 4 per gli azzurri. L'Empoli, però, ha vinto le ultime due sfide contro il Sassuolo, compresa la gara d'andata conclusa per 1-2 al Mapei Stadum. Al Castellani, invece, bilancio positivo per gli azzurri: tre vittorie sulle quattro gare disputate fino a oggi. Il Sassuolo ha perso l'ultima gara contro una neopromossa (proprio quella contro l'Empoli all'andata) e non perde due gare di fila contro avversari provenienti dalla Serie B dal 2014, anno in cui lo stesso club neroverde era arrivato per la prima volta in Serie A.

Venezia-Milan, domenica 9 gennaio, ore 12.30

Rossoneri in netto vantaggio nei precedenti: 15 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. All'andata finì 2-0 per il Milan, che potrebbe tenere la porta inviolata per due gare di fila contro il Venezia per la seconda volta nella storia dopo la prima risalente agli anni '40. Sulle quattro vittorie contro i rossoneri, ben tre gli arancioneroverdi le hanno ottenute in casa. Il Milan, però, ha una tradizione favorevole contro le neopromosse: solo una sconfitta nelle ultime 22 gare giocate contro avversari provenienti dalla Serie B (0-2 contro lo Spezia nel febbraio 2021).