La Lega Serie A ha vinto 3 dei 4 ricorsi presentati contro i provvedimenti di quarantena disposti dalle Asl locali: via libera per Torino, Udinese e Salernitana. Accolte quindi le richieste di sospensiva nei confronti dei provvedimenti delle Asl. Solo il Tar dell'Emilia ha confermato la quarantena per il Bologna

La Lega Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle ASL locali . Come appreso dall'ANSA, infatti, il TAR del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità, per Udinese, Torino e Salernitana , con i giocatori negativi che quindi non sono più in isolamento. Accolte quindi le richieste di sospensiva nei confronti dei provvedimenti della Asl. Il TAR dell'Emilia, invece, ha confermato la quarantena per il Bologna. Nel pomeriggio, ricordiamo, è stata convocata un’Assemblea d’urgenza per valutare le misure d’emergenza contro il Covid.

Toro-Fiorentina slitta a lunedi?

leggi anche

Caos Covid in A, domenica 3 gare a forte rischio

Il Torino ha dunque ottenuto il via libera per poter giocare la gara di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica contro ore 14.30, dopo che la squadra allenata da Juric non ha disputato il precedete match di campionato contro l’Atalanta a Bergamo perché fermata dall’ASL locale. Il Tar del Piemonte infatti ha accolto il ricorso presentato dalla Lega Serie A nei confronti del provvedimento firmato il 5 gennaio dall'Asl e consente così di fatto alla squadra granata di tornare ad allenarsi. "Il provvedimento della A.S.L. di Torino – si legge nel pronunciamento – determina un pregiudizio grave ed immediato, collegato al rinvio delle gare di campionato in calendario fino al 9 gennaio 2022". Il Tar "accoglie l'istanza cautelare e sospende gli effetti del provvedimento" dell'Asl che aveva imposto, la quarantena per tutto il 'gruppo squadra con "divieto assoluto di lasciare il domicilio per almeno 5 giorni". Il match tra Torino e Fiorentina però potrebbe disputarsi nella giornata di lunedì, ipotesi sulla quale si lavorerà nelle prossime ore.