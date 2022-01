Genoa-Spezia, dove vedere la partita in tv

Sfida salvezza al Ferraris nel derby ligure: Shevchenko insegue la prima vittoria in Serie A, Thiago Motta cerca punti per salvare la panchina. Genoa-Spezia, calcio d'inizio ore 18.30, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

È un derby salvezza quello tra Genoa e Spezia, rispettivamente penultima e quartultima in classifica. Al Ferraris i rossoblù vogliono spezzare un tabù visto che in campionato non vincono da 17 partite consecutive. Shevchenko, inoltre, va a caccia della prima vittoria in Serie A da allenatore. Ha bisogno di punti importanti anche lo Spezia che ha vinto una sola delle ultime otto partite disputate. Sarà una sfida importante anche per il futuro di Thiago Motta visto che i bianconeri hanno preallertato Rolando Maran, ancora sotto contratto con il Genoa.