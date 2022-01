Malagò: "Bene Lega su stadi, ora nuovo protocollo"

Il numero 1 dello sport italiano - in collegamento con 'Sky Sport' - ha commentato la difficile situazione che sta vivendo il calcio, per l'aumento dei contagi Covid: "Giusta riduzione capienza, c'era il rischio che il Governo calasse decisione dall'alto". Sugli interventi non uniformi di Asl e Tar: "Si perde credibilità"

Il Presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto in diretta a 'Sunday Morning' su Sky Sport24, commentando la limitazione del pubblico per le partite di calcio alla luce della nuova ondata Covid: "La Lega Calcio ha fatto bene a scegliere per la riduzione della capienza degli stadi perché era elevato il rischio che il Governo facesse cadere dall'alto la sua decisione".

"La federazione medico sportiva insieme al Coni sta predisponendo un nuovo protocollo - ha aggiunto Malagò - poi chi organizza i campionati ha il diritto- dovere di prendere decisioni". Sugli interventi non uniformi di Asl e Tar il n.1 del Coni ha sottolineato che così "si perde di credibilità".

"Considerando l’aumenti dei contagi e le previsioni dei numeri, il calcio doveva giocare d’anticipo. Andavano gestite anche le vacanze di Natale degli addetti ai lavori…", ha osservato Malagò.

Il numero 1 dello sport italiano ha parlato anche della polemica sull'intitolazione dello stadio Olimpico a Paolo Rossi: "Roma e Lazio dovrebbero avere il prima possibile un loro stadio. Quando questo accadrà con l’Olimpico che può diventare davvero il teatro della Nazionale italiana allora si può parlare dell’intitolazione a Paolo Rossi"

Sulla vicenda Djokovic: "Mai vista una situazione gestita peggio. 3 attori: tennis, governo e Novak. Diamo per scontato che siano tutti in buonafede: il problema è che non deve minimamente succedere tutto ciò. Ora la credibilità è scemata".