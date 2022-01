L'allenatore del Napoli si gode la vittoria contro i blucerchiati: "Venivamo da un periodo delicato. Abbiamo lasciato molti punti in casa e ora non si può più sbagliare: sono contento per la squadra". E su Insigne: "Napoli ha avuto tanti anni per conoscere l'uomo. Per quello l'hanno applaudito". Il capitano ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra

Il Napoli batte la Sampdoria al Maradona (1-0) e torna alla vittoria in casa in campionato dopo più di un mese. Spalletti nel postpartita ha parlato della sua soddisfazione per il risultato ottenuto: "Sono stato contento per la squadra. Venivamo da un momento particolare e in casa abbiamo lasciato tanti punti dietro. Ora recuperarli è dura e non possiamo più fallire: dobbiamo vincere le partite. poi però quando te ne succede più di una, reagire è difficile. Il gol di Petagna è stato liberatorio". Al centro della scena (anche se per pochi minuti) c'è stato inevitabilmente Lorenzo Insigne, la cui partenza a giugno ormai è cosa certa (ha firmato con il Toronto). A fine partita, Spalletti ha parlato del numero 24 azzurro, spiegando anche il perché i tifosi napoletani lo abbiano applaudito al momento del cambio, per infortunio: "Insigne sarà fondamentale: oggi non avevamo grandissime sostituzioni in attacco. Avere uno come lui a disposizione, da qui alla fine del campionato, ci può dare una grande mano. Gli applausi al momento della sostituzione? I tifosi del Napoli sanno benissimo valutare il comportamento di un calciatore. Lo hanno avuto tanti anni per poter valutarne l’uomo. Da lì deriva la reazione del pubblico".