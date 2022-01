Insigne ai Toronto da luglio: oggi l'ufficialità

La firma sul contratto è già arrivata nei giorni scorsi, il 4 gennaio, in un hotel a Roma, ora manca solo l’ufficialità da parte del club canadese che è attesa in giornata. Lorenzo Insigne dal 1° luglio giocherà in MLS con i Toronto FC, dove si trasferirà parametro zero al termine del contratto con il Napoli. Nelle scorse ore i social della società canadese hanno pubblicato un indizio sull’arrivo dell’attaccante, con un tweet nel quale viene spiegato il significato della parola "tiraggiro" presente nella Treccani – 𝘴. 𝘮. (𝘧𝘢𝘮.) - Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare. Adattamento del napoletano parlato tir a gir – e marchio di fabbrica proprio di Lorenzo Insigne.