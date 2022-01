Udinese-Atalanta, dove vedere la partita in tv

Prima partita del 2022 per entrambe le squadre: i bianconeri sono alle prese con l'emergenza Covid e devono fare i conti con tante assenze, mentre i nerazzurri cercano una vittoria che manca da quasi un mese. Udinese-Atalanta, calcio d'inizio ore 16.30, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Dopo la mancata disputa dei match contro Fiorentina e Torino, Udinese e Atalanta sono pronte a giocare la loro prima partita del 2022. I friulani, in piena emergenza visti i tanti casi Covid in squadra (12 giocatori e 3 membri dello staff), cercheranno la seconda vittoria consecutiva dopo il netto 4-0 contro il Cagliari prima della sosta natalizia. Vuole tornare a vincere , invece, l'Atalanta di Gasperini: l'ultimo successo è datato 12 dicembre contro il Verona, poi la sconfitta contro la Roma e il pari contro il Genoa.

Dove vedere Udinese-Atalanta in tv

leggi anche

Serie A, la presentazione della 21^ giornata

La partita tra Udinese e Atalanta, valida per la 21^ giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si giocherà domenica 9 gennaio alle ore 16.30 alla Dacia Arena di Udine. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul canale 213 di Sky Q via satellite). Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Fernando Orsi. A bordocampo Marina Presello e Francesco Cosatti.