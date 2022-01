Chiellini: "Questo il DNA Juve, ora la Supercoppa"

Sotto di due gol al 70', la Juventus è stata capace di rimontare la Roma passando dal 3-1 per i giallorossi alla vittoria per 3-4. Un risultato importantissimo per i bianconeri che, soprattutto per come è arrivato, dà una grande spinta verso il prossimo impegno ufficiale, che sarà la finale di Supercoppa contro l'Inter. Mercoledì sera si scenderà in campo per il primo trofeo stagionale, Giorgio Chiellini ha caricato così i suoi compagni di squadra: "Questo è il DNA Juve, non mollare MAI! Grandissima vittoria oggi all’Olimpico, ora sotto con la Supercoppa!", il post pubblicato su Instagram dal capitano bianconero.