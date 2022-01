Primo match del 2022 per Torino e Fiorentina. Fra i granata rientrata l'emergenza Covid. L'assenza di rilievo è quella di Milinkovic Savic in porta. Esordio in serie A per il prodotto del vivaio granata Luca Gemello. Nella Fiorentina Castrovilli preferito a centrocampo a Duncan. Panchina per Ikonè. Calcio d'inizio alle 17