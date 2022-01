Nei minuti finali di Venezia-Milan il difensore classe 2002 ha fatto il suo esordio in Serie A con i rossoneri realizzando il sogno di una vita. Cresciuto nel settore giovanile del club, Stanga si allena sfidando Ibra e ha festeggiato il debutto mangiando una pizza con Leao: ecco la sua storia CALCIOMERCATO, LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi

Domenica 9 gennaio 2022, il Milan è in vantaggio 3-0 sul campo del Venezia ed in totale controllo della partita. Al minuto 88' Stefano Pioli si gira verso la panchina: "Luca, vai. Tocca a te!". "Luca" è Stanga, difensore classe 2002 della Primavera rossonera. E il sogno della sua vita, l'esordio in prima squadra, sta per realizzarsi: si alza la lavagnetta luminosa, fuori Florenzi e dentro lui. Prima una abbraccio con l'ex Roma e Psg, poi la corsa sul terreno di gioco. Appena una manciata di minuti a disposizione al 'Penzo', abbastanza però per rendere la giornata indimenticabile per tutta la vita e per dare inizio a una nuova favola. Rigorosamente a tinte rossonere.

Da Moscazzano al Milan: chi è Luca Stanga MILAN Pioli: "Siamo tornati a essere competitivi" 20 anni ancora da compiere (li farà il 23 gennaio), Stanga è cresciuto a Moscazzano, un paesino di 800 abitanti nella provincia di Cremona, ma veste il rosso ed il nero praticamente da sempre. Entrato nel settore giovanile del Milan a soli 6 anni dopo gli inizi alla Polisportiva Cr 81 2000 di Credera, vicino casa sua, ha fatto tutta la trafila giocando in ogni formazione del club, arrivando a diventare anche capitano della Primavera. Stereotipo del difensore moderno, il classe 2002 può giocare indifferentemente in tutti i ruoli della retroguardia, ma è impiegato principalmente da difensore centrale, ruolo in cui si è consacrato con la formazione allenata da Federico Giunti, e da esterno di destra, posizione in cui lo ha lanciato Pioli nei minuti finali di Venezia-Milan, il suo debutto in Serie A. Piede destro, fisico strutturato e buona tecnica di base, tra le skills di Stanga un'ottima capacità di impostazione e la propensione all'anticipo. Meno efficace al momento nelle proiezioni offensive con la Primavera sia in campionato che in Youth League, anche se il suo primo gol con i "grandi" lo ha già trovato nel settembre 2020, in un'amichevole giocata contro il Vicenza e terminata 5-1 per i rossoneri. Nella scorsa stagione, a Firenze, era arrivata la prima panchina con Pioli (21 marzo 2021, Fiorentina-Milan 2-3), mentre quest'anno si era accomodato a bordocampo a San Siro in occasione della gara della 20^ giornata vinta 3-1 contro la Roma. Complice l'emergenza in difesa e l'imminente partenza di Conti verso la Sampdoria, contro il Venezia è arrivata la grande occasione. Stanga spera che sia la prima di una lunga serie.

Gli allenamenti con Ibra e la pizza con Leao

Idee chiare e testa sulle spalle per 'Liuk', il soprannome con il quale tutti lo chiamano e anche il nickname scelto su Instagram, social dal quale emerge il ritratto di un ragazzo semplice che in estate si diverte a Ibiza e in inverno si rilassa in montagna. Sotto contratto con il Milan fino al 2023, Stanga si allena già da tempo con la prima squadra e Pioli sembra contare molto su di lui. Tanto da schierarlo quasi sempre contro Ibrahimovic in partitella per avere ogni giorno di più una dose maggiore di coraggio. Ciò che non manca al giovane difensore è la voglia di migliorare, come testimoniato dalle parole scelte per celebrare sui social il giorno dell'esordio: "Un'emozione indescrivibile, mi auguro sia la prima di tante". Magari da festeggiare ancora come fatto a Venezia insieme al compagno e amico Leao, che sul suo profilo ha postato una foto di loro due che mangiano una pizza sul vaporetto. Stanga se l'è proprio meritata.