L'episodio, subito dopo il gol vittoria di Sanchez, è stato anche ripreso da un tifoso col telefonino in tribuna. Oggi sui social il post distensivo del difensore bianconero: "Complimenti all'Inter". La ricostruzione di quanto successo e cosa rischia il difensore GLI HIGHLIGHTS DELLA SUPERCOPPA

Fra i protagonisti nel finale dei supplementari di Supercoppa c’è anche un giocatore che non è nemmeno sceso in campo: Leonardo Bonucci. Dopo aver saltato le ultime due gare di campionato per un problema muscolare, contro l’Inter era partito dalla panchina e, al minuto 118, è stato chiamato da Allegri: nelle intenzioni dell’allenatore della Juventus sarebbe dovuto entrare per tirare uno dei calci di rigore. Ma il pallone non usciva dal campo e il cronometro continuava a scorrere verso la fine; dalla panchina bianconera è partita la richiesta di commettere un fallo tattico per fermare il gioco e permettere il cambio. Bonucci era ormai da quasi un minuto a bordocampo, nella zona fra le due panchine dove solitamente si effettuano le sostituzioni. Ed è lì che ha visto Sanchez approfittare di un’ingenuità di Alex Sandro e decidere la Supercoppa.

La ricostruzione Subito dopo il gol del 2-1 le immagini dalla tv staccano per pochi secondi sul numero 19 bianconero che discute animatamente con un componente della panchina avversaria: si tratta del segretario della prima squadra dell’Inter, Cristiano Mozzillo. La scena dura pochi secondi e non è chiara. Successivamente un altro video comparso in rete la mostra nella sua interezza: si tratta di riprese fatte col telefonino da un tifoso dagli spalti di San Siro e si vede Bonucci dopo il gol avvicinarsi minacciosamente a Mozzillo, strattonarlo, mettersi faccia a faccia con lui e indicarlo col dito prima di essere portato via dal vice di Allegri. Il segretario nerazzurro indietreggia e prova a ripararsi dietro a un collega. Dai movimenti delle mani sembra quasi scusarsi, incredulo per la reazione del giocatore. A quel punto interviene anche un componente della squadra arbitrale a cui Bonucci sembra spiegare le sue ragioni: indica con la mano Mozzillo ed è probabile che sia stata proprio l’esultanza di quest’ultimo a far scattare la reazione del difensore bianconero.

Cosa rischia Bonucci? Dipende. Da cosa? Se l’episodio è stato visto dalla squadra arbitrale o meno. Nel primo caso sarebbero dovuti intervenire subito, ammonendo o espellendo Bonucci se avessero giudicato il suo comportamento meritevole di un intervento disciplinare. Questo perché la partita non era ancora finita (l’arbitro avrebbe fischiato la fine pochi secondi dopo). Se invece l'episodio fosse sfuggito agli ufficiali di gara (e dunque non presente nel referto) potrebbe venire segnalato dagli ispettori di Lega. L’eventuale prova tv è ammissibile solo se la Procura Federale chiederà di acquisire le immagini televisive. Ricordiamo che le squalifiche di Supercoppa si scontano in campionato.

Il post distensivo: "Complimenti all'Inter" Bonucci non ha rilasciato dichiarazioni sull'episodio, solo un post sui suoi social dai toni distensivi, pubblicato all'indomani della sconfitta: "Abbiamo lottato ma non è bastato. Complimenti all’Inter. Sabato c’è un’altra partita e servirà vincere per continuare ad inseguire l’obiettivo".