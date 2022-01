Il giudice sportivo ha multato (10mila euro di ammenda) il difensore bianconero per l'alterco avuto a bordocampo con il segretario della prima squadra nerazzurra subito dopo la rete decisiva di Alexis Sanchez. Cinquemila euro invece all'Inter per aver "omesso di impedire l'ingresso nel recinto di gioco di un dirigente non inserito in distinta"

LA RICOSTRUZIONE DELLA LITE