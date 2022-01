L'impressione che si potesse trattare di qualcosa di più di una semplice distorsione al ginocchio si era percepita già in campo, con quella smorfia di dolore dipinta sul suo volto quando, dopo poco più di 20 minuti della sfida contro il Genoa, aveva chiesto il cambio alzando il braccio in direzione della panchina. Ebbene, dopo gli esami strumentali, i foschi presagi rossoneri si sono materializzati: Fikayo Tomori , leader di una difesa sempre più in emergenza a causa di infortuni (Kjaer) e problemi di Covid (Romagnoli e Ballo Touré), ha riportato la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro che verrà operato nel pomeriggio e lo costringerà ora a un mese di stop , secondo quella che è la classica prognosi temporale in casi del genere. Il centrale, dunque, sarà costretto a saltare le sfide in campionato contro Spezia, Juve, Inter e molto probabilmente anche Sampdoria, oltre al quarto di Coppa Italia.

Tomori out, il Milan torna sul mercato

Non una buona notizia per Pioli, che nel post partita dell'ottavo di finale di Coppa Italia si era detto speranzoso di poterlo recuperare già per la prossima sfida di campionato contro lo Spezia di lunedì 17 gennaio. E invece l'emergenza difensiva dei rossoneri rimarrà totale, nonostante la parziale buona notizia del recupero di Calabria, negativizzatosi dopo la positività al Covid dei giorni scorsi. Con Kjaer e Romagnoli ancora fuori e i soli Gabbia e Kalulu a disposizione, i rossoneri ora dovranno necessariamente rifugiarsi sul mercato per andare a prendere un centrale difensivo affidabile. I due nomi più caldi in questo momento sono quelli di Bailly dello United, che ha aperto alla possibilità di una cessione in prestito, e di Diallo del Psg, attualmente impegnato in coppa d'Africa col suo Senegal.