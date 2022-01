Il club rossonero accelera i tempi per acquistare un difensore centrale: per Bailly il Manchester United aprirebbe al prestito ma l’esito della trattativa dipenderebbe solo e soltanto dalle intenzioni del Milan di andare fino in fondo. Diallo piace ma c'è l'incognita Coppa d'Africa

Il Milan accede ai quarti di finale di Coppa Italia superando per 3-1 il Genoa ma l'infortunio di Tomori (risentimento al ginocchio sinistro da valutare nella mattinata di venerdì) potrebbe spingere il club rossonero ad accelerare per la ricerca di un difensore centrale, in un reparto già privo fino a fine stagione di Simon Kjaer. Gli obiettivi rossoneri per gennaio restano due: Eric Bailly del Manchester United e Abdou Diallo del PSG.

Bailly e Diallo, il punto

Difensore centrale ivoriano classe 1994, Bailly è in cerca di spazio e accetterebbe volentieri l’eventuale chiamata del Milan. Nel suo caso i Red Devils aprirebbero al prestito ma l’esito della trattativa dipenderebbe solo e soltanto dalle intenzioni del Milan di andare fino in fondo alla trattativa. Per quanto riguarda Diallo, terzino sinistro classe 1996 che può giocare anche da difensore centrale invece, il profilo piace ma il giocatore è impegnato in Coppa d'Africa con il suo Senegal e quindi potrebbe tornare in Europa anche tra tre settimane. Un'incognita che il Milan intende valutare con attenzione.