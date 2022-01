Il portoghese è entrato in campo al 72' e, un minuto dopo, ha fornito a Okereke l'assist per l'1-1: "L'inizio è stato positivo, ma sappiamo che la strada è lunga e bisogna lavorare per migliorare. Avevo pochi allenamenti con la squadra e non sono al top della condizione, ma quando vuoi fare qualcosa di buono poi ti va bene. Dopo l'1-1 potevamo anche vincerla, ma non abbiamo sfruttato le occasioni create"

Due giorni dopo il suo ritorno in Italia, Nani è subito stato decisivo. Gli è bastato un minuto per cambiare il destino di Venezia-Empoli: l'ingresso in campo al 72', al 73' la giocata che ha permesso a Okereke di segnare il gol dell'1-1. Un pareggio che dà fiducia alla squadra di Paolo Zanetti, che ora ha un Nani in più: "È stato un inizio molto positivo – ha dichiarato il portoghese nel post partita - La squadra ha fatto una buona gara, sappiamo di dover fare del nostro meglio e che questo è un momento molto importante della stagione. Dobbiamo fare più punti possibili, avremmo potuto vincere questa partita ma va bene così, perché sappiamo che la strada è lunga e che dobbiamo lavorare con impegno per migliorare".

"Non sono al top della condizione, ma ho tanta voglia di fare bene"

Subito importante l'apporto di Nani, che ha tanta voglia di mettersi in mostra in questa seconda parte di stagione: "Non avevo fatto tanti allenamenti con la squadra, non sono al top della condizione fisica ma quando vuoi fare qualcosa di buono va sempre bene. Questo campionato è il più bello, avevo l'obiettivo di giocare tanti minuti e questa è l'occasione giusta per farlo. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, la squadra ha messo in campo tanta aggressività. Dopo il gol dell'1-1 il Venezia ha creato di più, con fiducia ed energia, ma non abbiamo sfruttato le occasioni create", ha concluso il portoghese.