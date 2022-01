Serie A, il calendario del prossimo turno

Tante sfide interessanti nella 23^ giornata di Serie A. Si parte venerdì 21 gennaio con Hellas Verona-Bologna (diretta su Sky Sport). Sabato 22 l'Inter ospita il Venezia, in serata su Sky Sport Lazio-Atalanta promette spettacolo. Cinque partite domenica 23: il big match è Milan-Juventus. Il programma completo

Si giocherà su tre giorni, da venerdì 21 a domenica 23 gennaio, la 23^ giornata di Serie A. Tante le sfide affascinanti nel turno che sarà inaugurato dalla sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Bologna, in programma venerdì alle 20:45 con diretta su Sky Sport. Tre le gare in calendario sabato: si parte alle 15 con Genoa-Udinese, poi Inter-Venezia alle 18 e un Lazio-Atalanta che promette spettacolo alle 20:45 su Sky Sport. Ancora sui nostri canali il lunch match domenicale tra Cagliari e Fiorentina, poi alle 15 il derby campano tra Napoli e Salernitana, quello ligure tra Spezia e Sampdoria e infine Torino-Sassuolo. Sempre domenica, ma alle 18, Empoli-Roma, prima del big match tra Milan e Juventus in programma alle 20:45.