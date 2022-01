Fares. una storia che ha dell'incredibile

Una sfortuna senza fine per Fares, che già in passato aveva dovuto fronteggiare la rottura del crociato. È successo nell'estate 2019, quando dopo un'ottima stagione in Serie A con la maglia della Spal riportò la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante la preparazione estiva. Un duro colpo per l'esterno classe '96, sul quale all'epoca c'erano gli occhi di diversi club tra i quali l'Inter e lo stesso Torino. Nel corso della carriera Fares ha dovuto fare i conti anche con altri infortuni gravi come la rottura di tibia e perone nell'estate 2015, quando vestiva la maglia del Verona, e con diversi problemi muscolari, come l'ultimo accusato in questa prima parte di stagione al Genoa tra ottobre e dicembre. Adesso, purtroppo, la nuova rottura del crociato.